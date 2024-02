Nawet ćwierć miliona cząsteczek plastiku w litrze butelkowanej wody. Prawie ¾ Polaków pije kranówkę lub filtrowaną wodę

Rewolucja w postrzeganiu wody butelkowej

Naukowcy udowodnili, że jeden litr wody butelkowanej może zawierać nawet do 240 tysięcy cząsteczek plastiku. To niemal 1000 razy więcej niż dotychczas sądzono. Analizę na ten temat opublikowano w styczniu tego roku w amerykańskim czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. W trakcie badania wykorzystano lasery do sprawdzenia składu chemicznego próbek. Raport naukowców podkreśla, że nawet w trakcie wykonywania codziennych czynności, każdy z nas uwalnia do środowiska ogromne ilości mikro i nanoplastiku. Wyniki te zwracają uwagę na pilną potrzebę zmiany nawyków konsumenckich oraz metod produkcji. Rozwiązaniami mogą być picie większej ilości wody z kranu oraz korzystanie z produktów firm ograniczających zużycie plastiku.

Polacy coraz rzadziej piją z plastikowych opakowań

Ślady mikroplastiku możemy obecnie znaleźć zarówno w ludzkiej krwi, jak i również na szczycie Mount Everestu. To globalny problem, przez który coraz więcej osób decyduje się na bardziej zrównoważone rozwiązania. Firma Waterdrop postanowiła zapytać respondentów o to, jaką wodę piją. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że aż 65,4 proc. Polaków wybiera wodę filtrowaną lub z kranu. Natomiast 23,6 proc. pije wodę z plastikowych opakowań, równocześnie 9,3 proc. preferuje ją ze szklanych butelek, a 1,7 proc. wybiera inne opakowania. Waterdrop wprowadził limitowaną edycję butelki w czerwonym kolorze, z wytrzymałego i ekologicznego szkła borokrzemowego o pojemności 600 ml. Dodatkowo powraca Microdrink Snow, z nową nazwą i designem: Blackberry. To rozpuszczalne kapsułki o smaku jeżyny, jagody oraz jabłka.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop dba o to, aby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Ambasadorem oraz inwestorem marki jest uznany tenisista Novak Djoković. W ubiegłym roku firma podjęła współpracę z Rosie Huntington Whiteley oraz Conchitą Wurst. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i wprowadza butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na grupie 671 osób w dniu 31.07.2023. Ankietowani to osoby w wieku - mniej niż 18 lat (0,9 proc.) 18-24 lata (10,1 proc.), 25-34 lata (41,8 proc.) 35-44 lata (31,9 proc.) 45-54 lata (12,4 proc.) oraz 55 lat i więcej (2,8 proc.). 90,1 proc. respondentów to kobiety, a 9,6 proc. to mężczyźni.

Waterdrop® to marka, która powstała w 2016 roku w Austrii, obecnie działa w 11 krajach europejskich, USA, Singapurze oraz Australii. Przyświecają jej dwie idee – picia większej ilości wody oraz wyeliminowania plastiku w formie jednorazowych butelek. W ofercie waterdrop® znajdują się smakowe, rozpuszczalne w wodzie kapsułki wzbogacone o witaminy i ekstrakty roślinne oraz akcesoria, takie jak butelki, termokubki i dzbanki filtrujące wodę. Marka dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające dobre samopoczucie konsumentów poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów oraz doświadczeń związanych z kwintesencją życia – wodą.

